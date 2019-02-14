Сергей Кирьяков: Шансы – 55 на 45 в пользу «Байера»

Футбол 14 февраля 2019 19:34 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Бывший игрок немецкого «Карлсруэ» и сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы «Краснодара» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского «Байера».

- Шансы расцениваю 55 на 45 в пользу «Байера», потому что немецкая команда сыграла уже достаточно большое количество официальных матчей. Из-за этого у них больше шансов подойти к такой игре в лучших кондициях. «Краснодар» после тяжелых сборов, после контрольных матчей, которые никак не могут соответствовать уровню официальных. Очень тяжело определить сегодняшний уровень команды. Так что «Байер» имеет определенное преимущество.

Но у «Байера» все же есть проблемные места, которые можно использовать. Прежде всего — игра в обороне. Там команда действует не так слаженно, особенно во время быстрых контратак соперника. «Краснодар» как раз может это использовать. Можно сказать, что команды играют в одинаковый футбол, в атаку, но «Байер» и здесь имеет преимущество, так как играет в более сильном чемпионате, - цитирует Кирьякова Sport24.ru.

Матч "Краснодар" - "Байер" начнется сегодня в 20:55 по московскому времени.