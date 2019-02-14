«Краснодар» – «Байер». Стартовые составы команд

Футбол 14 февраля 2019 19:39 Источник: «Советский спорт»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Байера» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Олссон, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Фьолусон, Марков, Уткин, Голубев, Черников, Сулейманов.

«Байер»: Градецки, Та, Бендер, Бейли, Брандт, Венделл, Арангис, Вайзер, Хавертц, Фолланд, Беллараби.

Запасные: Озкан, Драгович, Паулинью, Аларио, Баумгартлингер, Едвай, Кор.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 14 февраля, в Краснодаре и начнется в 20:55 по московскому времени.