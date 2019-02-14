Сергей Силкин: Надеемся, продажа «Динамо» ВТБ пойдет на пользу - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 19:50Источник: Sport24.ruАвтор: Спирин Дмитрий

Сергей Силкин: Надеемся, продажа «Динамо» ВТБ пойдет на пользу

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о том, что президиум центрального совета общества «Динамо» одобрил сделку по продаже футбольного клуба АО «Управляющая компания «Динамо», чьим основным акционером является банк ВТБ.

"Будем надеяться, что эта сделка пойдет только на пользу «Динамо» и команда будет возрождаться. Футбольный клуб — это достаточно затратное явление. «Динамо» нужно возрождать все с самого низа.

Для того, чтобы клуб крепко стоял на ногах, одних денег мало. Нужно воспитывать футболистов и создавать условия для того, чтобы работала школа и молодежная команда. По большому счету у «Динамо» только, одна футбольная база осталась", - цитирует Силкина Sport24.ru.

Напомним, банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций бело-голубых за символическую сумму в один рубль.

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