«Оренбург» разгромил «Сиони» в контрольном матче

Футбол 14 февраля 2019 21:33 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Оренбурга» одержали крупную победу над грузинским «Сиони» в товарищеской игре на тренировочном сборе в Турции со счетом 4:0.

В составе российского клуба голами отметились Рикарду Алвеш (52-я минута), Никита Маляров (60, пен.), Михаил Сиваков (78), Андрей Козлов (86).

Добавим, что в следующем контрольном матче «Оренбург» 16 февраля сыграет с «Рубином».

Товарищеский матч

«Оренбург» - «Сиони» (Грузия) - 4:0 (0:0).

Голы: Алвеш 52, Маляров 60 (пен.), Сиваков 78, Козлов А. 86.

Оренбург (первый тайм): Фролов, Бегич, Малых, Мишкич, Терехов, Андреев, Сутормин, Афонин, Кулишев, Ойеволе, Чиркин.



Оренбург (второй тайм): Фролов, Бреев, Козлов А., Козлов С., Бидловский, Сиваков, Самошников, Маляров, Чуканов, Алвеш, Галаджан.