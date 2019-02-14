«Галатасарай» уступил на своем поле «Бенфике» в матче Лиги Европы

Футбол 14 февраля 2019 22:49 Источник: «Советский спорт»

В четверг на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле (Турция) состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Галатасараем» и «Бенфикой».

Победу со счетом 2:1 одержала португальская команда. В составе «Бенфики» голами отметились Эдуардо Сальвио (27-я минута, пен.) и Харис Сеферович (64). У «Галатасарая» отличился Кристиан Люиндама (54).

Ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).

Добавим, что в параллельном матче французский «Ренн» на своем поле не смог обыграть испанский «Бетис», встреча завершилась вничью 3:3.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

«Галатасарай» – «Бенфика» – 1:2 (0:1)

Голы: Люиндама, 54 – Сальвио, 27 (пен.); Сеферович, 64

«Галатасарай»: Муслера, Люиндама, Нагатомо, Линнес (Мариано, 73), Маркао Тейшейра, Ндиайе (Гюмюш, 73), Фернандо, Фегули, Бельханда, Оньекуру, Дианье

«Бенфика»: Влаходимос, Диаш, Юри Рибейру, Коршья, Франсишку Феррейра, Флорентину, Жедсон Фернандеш (Самарис, 87), Серви (Кровинович, 81), Сальвио (Пирес, 48), Жоау Фелиш, Сеферович

Предупреждения: Фернандо, 40; Ндиайе, 50; Нагатомо, 70 – Жедсон Фернандеш, 41; Пирес, 53; Жоау Фелиш, 90+4