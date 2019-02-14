Футбол 14 февраля 2019 22:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В четверг в Краснодаре прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и леверкузенским «Байером».