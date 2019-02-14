«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 22:50Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В четверг в Краснодаре прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и леверкузенским «Байером».

Счет в матче так и не был открыт.

Во втором тайме желтые карточки получили игроки «Краснодара» Маурисио Перейра и Магомед-Шапи Сулейманов.

На 88-й минуте гости забили мяч, но взятие ворот не было засчитано из-за игры рукой у нападающего «Байера».

Ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.

Лига Европы
1/16 финала
Первый матч

«Краснодар» – «Байер» – 0:0

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра (Голубев, 80), Каборе, Олссон (Сулейманов, 71), Классон, Вандерсон, Игнатьев

«Байер»: Градецки, Та, Бендер (Драгович, 83), Бейли (Аларио, 80), Брандт, Венделл, Арангис, Вайзер, Хавертц, Фолланд, Беллараби

Предупреждения: Перейра, 74; Сулейманов, 79

#фк краснодар#фк байер#лига европы#Футбол-Россия
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