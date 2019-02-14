«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В четверг в Краснодаре прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и леверкузенским «Байером».
Счет в матче так и не был открыт.
Во втором тайме желтые карточки получили игроки «Краснодара» Маурисио Перейра и Магомед-Шапи Сулейманов.
На 88-й минуте гости забили мяч, но взятие ворот не было засчитано из-за игры рукой у нападающего «Байера».
Ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
«Краснодар» – «Байер» – 0:0
«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра (Голубев, 80), Каборе, Олссон (Сулейманов, 71), Классон, Вандерсон, Игнатьев
«Байер»: Градецки, Та, Бендер (Драгович, 83), Бейли (Аларио, 80), Брандт, Венделл, Арангис, Вайзер, Хавертц, Фолланд, Беллараби
Предупреждения: Перейра, 74; Сулейманов, 79