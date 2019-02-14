Футбол 14 февраля 2019 22:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Киевское «Динамо» ушло от поражения в матче Лиги Европы с «Олимпиакосом»

В четверг на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее «Олимпиакос» сыграл вничью с киевским «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:2).

Хозяева поля дважды выходили вперед: отличились Ахмед Хассан (на 9-й минуте) и Жил Диаш (40-я). Киевляне восстанавливали равновесия в счете на 28-й минуте благодаря голу Виталию Буяльского, а на 89-й минуте точный удар Беньямина Вербича позволил украинскому клубу уйти от поражения. Ответный матч состоится в четверг, 21 февраля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Лига Европы

1/16 финала

Первый матч «Олимпиакос» – «Динамо» Киев – 2:2 (2:1) Голы: Хассан, 9; Жил Диаш, 40 – Буяльский, 28; Вербич, 89 «Олимпиакос»: Жозе Са, Сиссе, Цимикас, Мерья, Вукович, Фортунис (Натхо, 69), Камара, Поденсе (Христодулопулос, 81), Гильерме, Жил Диаш (Масурас, 86), Хассан «Динамо»: Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Буяльский, Шапаренко (Гармаш, 82), Вербич, Шепелев, Цыганков, Фран Соль (Русин, 82) Предупреждения: Камара, 32; Поденсе, 58 – Вербич, 74; Кендзера, 90+2