Киевское «Динамо» ушло от поражения в матче Лиги Европы с «Олимпиакосом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол14 февраля 2019 22:58Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Киевское «Динамо» ушло от поражения в матче Лиги Европы с «Олимпиакосом»

В четверг на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее «Олимпиакос» сыграл вничью с киевским «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:2).

Хозяева поля дважды выходили вперед: отличились Ахмед Хассан (на 9-й минуте) и Жил Диаш (40-я).

Киевляне восстанавливали равновесия в счете на 28-й минуте благодаря голу Виталию Буяльского, а на 89-й минуте точный удар Беньямина Вербича позволил украинскому клубу уйти от поражения.

Ответный матч состоится в четверг, 21 февраля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Лига Европы
1/16 финала
Первый матч

«Олимпиакос» – «Динамо» Киев – 2:2 (2:1)

Голы: Хассан, 9; Жил Диаш, 40 – Буяльский, 28; Вербич, 89

«Олимпиакос»: Жозе Са, Сиссе, Цимикас, Мерья, Вукович, Фортунис (Натхо, 69), Камара, Поденсе (Христодулопулос, 81), Гильерме, Жил Диаш (Масурас, 86), Хассан

«Динамо»: Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Буяльский, Шапаренко (Гармаш, 82), Вербич, Шепелев, Цыганков, Фран Соль (Русин, 82)

Предупреждения: Камара, 32; Поденсе, 58 – Вербич, 74; Кендзера, 90+2

#фк динамо киев#фк олимпиакос#лига европы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта