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Футбол14 февраля 2019 23:08Источник: Paris United

Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

Французский тренер Арсен Венгер в ближайшее время может стать спортивным директором «ПСЖ».

Как сообщает Paris United, Венгер решил отложить на время рассмотрение предложений, поступивших ему от ФИФА, УЕФА и сборной США, чтобы дать руководству французского клуба скорректировать условия соглашения.

Отмечается, что кандидатура Венгера появилась на фоне слухов о разногласиях, которые возникли между главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем и нынешним спортивным директором команды Антеро Энрике.

Ранее 69-летний француз заявлял, что готов вернуться к тренерской работе.

Напомним, Венгер возглавлял «Арсенал» на протяжении 22 лет. Летом 2017 года он продлил контракт на два года, но отработал только один сезон.

#венгер арсен#фк псж#лига 1
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