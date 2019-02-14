Кристоффер Олссон: Нужно принять результат матча с «Байером» и двигаться дальше - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 23:36Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Кристоффер Олссон: Нужно принять результат матча с «Байером» и двигаться дальше

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон поделился впечатлениями от первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

- Рад дебютировать за «Краснодар». Вязкая и трудная встреча, но мы показали неплохую игру. Нужно принять этот результат и двигаться дальше. В эпизоде с нереализованным моментом мне пришлось катиться к мячу, поэтому у меня не получилось хорошо пробить. Мы не дали соперникам создать много шансов. Наши моменты были более опасны. Во втором тайме мы подустали и чуть больше оборонялись, - рассказал Олссен в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что игра против «Байера» стала первым официальным матчем полузащитника за российскую команду.

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