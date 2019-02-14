Сергей Силкин: «Краснодар» был ничем не хуже «Байера»

Футбол 14 февраля 2019 23:45 Источник: «РИА Новости»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от первой встречи 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером» (0:0).

- Из всех команд, что сейчас я видел, включая официальную игру «Зенита» с «Фенербахче» (0:1), «Краснодар» - главный претендент на чемпионство. С такой игрой, с таким движением, с таким быстрым переходом в атаку. «Краснодар» был ничем не хуже «Байера», были моменты забить. И не забывайте, что у немцев чемпионат в разгаре, - приводит слова Силкина «РИА Новости».

Добавим, что ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.