Александр Глеб: Если честно, настолько уставший сейчас, что эмоций вообще нет

Футбол 14 февраля 2019 23:57 Источник: «Прессбол»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:0).

- Против такого соперника играли, дома... Выглядели достойно, победили. Спасибо болельщикам. Если честно, настолько уставший сейчас, что эмоций вообще нет.

Поначалу попытались прессинговать, но быстро поняли, что это может обернуться большими проблемами. Поняли, что противники в два-три паса разрезают нашу оборону. Решили выждать, сесть немного ниже и начать обороняться «низким блоком». Это решение оказалось верным, - цитирует Глеба «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

Добавим, что ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).