Унаи Эмери: Уверен, «Арсенал» способен переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше

Футбол 15 февраля 2019 00:06 Источник: «Прессбол»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с БАТЭ (0:1).

- Мы проиграли. Радоваться нечему. В первом тайме у нас было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне. У нас были шансы и после перерыва, однако снова БАТЭ отлично показал себя в защите — тем более он забил. Надеемся, что через неделю игра будет совсем другой.

- Почему вы уверены, что «Арсенал» победит в следующем матче?

- Я оптимист и верю в свою команду. Уверен, мы способны переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше, - передает слова Эмери «Прессбол».

Добавим, что ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).