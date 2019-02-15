Гол и передача Черышева помогли «Валенсии» обыграть «Селтик» в Лиге Европы (видео)

В четверг на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Селтиком» и «Валенсией».
Победу со счетом 2:0 одержала испанская команда. Голами в составе отметились Денис Черышев (42-я минута) и Рубен Собрино (49), которому ассистировал российский полузащитник.
Отметим, что Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте встречи. Вместо россиянина на поле появился португальский полузащитник Гонсалу Гуэдеш.
Ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания).
Гол и передача Дениса Черышева в матче Лиги Европы с «Селтиком» 🦇 pic.twitter.com/rAQzCv8WtW— Руслан Абушкин (@abushkin) 14 февраля 2019 г.