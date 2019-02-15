«Наполи» на выезде обыграл «Цюрих» в матче Лиги Европы

Футбол 15 февраля 2019 00:54 Источник: «Советский спорт»

В четверг на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе (Швейцария) состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Цюрихом» и «Наполи».

Победу со счетом 3:1 одержала итальянская команда. В составе «Наполи» голами отметились Лоренцо Инсинье (11-я минута), Хосе Кальехон (21) и Петр Зелиньски (77). У «Цюриха» отличился Беньямин Кололли (83, пен.).

Ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе (Италия).

Добавим, что в параллельном матче «Виктория Пльзень» на своем поле одержала победу над загребским «Динамо» – 2:1.