«Наполи» на выезде обыграл «Цюрих» в матче Лиги Европы - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 00:54Источник: «Советский спорт»

«Наполи» на выезде обыграл «Цюрих» в матче Лиги Европы

В четверг на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе (Швейцария) состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Цюрихом» и «Наполи».

Победу со счетом 3:1 одержала итальянская команда. В составе «Наполи» голами отметились Лоренцо Инсинье (11-я минута), Хосе Кальехон (21) и Петр Зелиньски (77). У «Цюриха» отличился Беньямин Кололли (83, пен.).

Ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе (Италия).

Добавим, что в параллельном матче «Виктория Пльзень» на своем поле одержала победу над загребским «Динамо» – 2:1.

#лига европы#фк наполи#фк цюрих
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