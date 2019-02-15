«Айнтрахт» не смог удержать победу над «Шахтером» в матче Лиги Европы

Футбол 15 февраля 2019 00:56 Источник: «Советский спорт»

В четверг на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) Швеции состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Айнтрахтом».

Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами в составе «Айнтрахта» отметились Мартин Хинтереггер (7-я минута) и Филип Костич (50). У «Шахтера» отличились Марлос (9, пен.) и Тайсон (67).

Отметим, что на 11-й минуте игры с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник донецкой команды Тарас Степаненко.

Ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте (Германия).

Добавим, что в параллельном матче португальский «Спортинг» на своем поле уступил испанскому «Вильярреалу» со счетом 0:1.