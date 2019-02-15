Сергей Кирьяков: «Краснодар» сегодня показал надежную игру в обороне, имел шансы забить

Футбол 15 февраля 2019 01:03 Источник: ТАСС

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

- «Краснодар» сегодня показал надежную игру в обороне, имел шансы забить, такой же футбол нужно показать и в ответном матче. Не стоит рубиться на встречных курсах, иначе соперник быстро накажет и все очень быстро закончится. Несмотря на то, что российский клуб привык показывать открытую игру, в Леверкузене нужно сыграть дисциплинированно, тогда будут все шансы на проход в следующую стадию, - приводит слова Кирьякова ТАСС.

Напомним, что первый матч между «Краснодаром» и «Байером», который состоялся в четверг, 14 февраля, в Краснодаре завершился вничью – 0:0. Ответная игра состоится в Леверкузене 21 февраля.