Магомед-Шапи Сулейманов: Думаю, что «Краснодар» не будет играть от обороны

Футбол 15 февраля 2019 01:32 Источник: ТАСС

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

- Мы провели тяжелый матч, «Байер» находится в форме, играет матчи внутреннего чемпионата. Для нас это была первая игра в 2019 году, как бы мы не хотели, но на полный матч нас не хватает физически, нам нужно время для набора оптимальной формы. Первые 65-70 минут мы выглядели хорошо, потом у соперника появились свободные зоны, но в целом мы показали неплохую игру для первого официального матча в 2019 году.

Думаю, что наша команда не будет играть от обороны, а сыграет на максимуме своих возможностей и сделает все возможное, чтобы пройти дальше, - приводит слова Сулейманова ТАСС.

Добавим, что ответная игра состоится в Леверкузене 21 февраля.