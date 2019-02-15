Магомед-Шапи Сулейманов: Думаю, что «Краснодар» не будет играть от обороны - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 01:32Источник: ТАСС

Магомед-Шапи Сулейманов: Думаю, что «Краснодар» не будет играть от обороны

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

- Мы провели тяжелый матч, «Байер» находится в форме, играет матчи внутреннего чемпионата. Для нас это была первая игра в 2019 году, как бы мы не хотели, но на полный матч нас не хватает физически, нам нужно время для набора оптимальной формы. Первые 65-70 минут мы выглядели хорошо, потом у соперника появились свободные зоны, но в целом мы показали неплохую игру для первого официального матча в 2019 году.

Думаю, что наша команда не будет играть от обороны, а сыграет на максимуме своих возможностей и сделает все возможное, чтобы пройти дальше, - приводит слова Сулейманова ТАСС.

Добавим, что ответная игра состоится в Леверкузене 21 февраля.

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