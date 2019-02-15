Дмитрий Стоцкий: В игре с «Байером» нам просто не хватило реализации - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 февраля 2019 01:50Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Дмитрий Стоцкий: В игре с «Байером» нам просто не хватило реализации

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

- Считаю, если учитывать то, что ты проводим первую встречу после зимнего перерыва, это была неплохая игра. Игра была равной, у нас были моменты, у них были моменты. Нам не хватило просто реализации. Во втором тайме чуть подсели физически.

- «Байер» остается фаворитом в этом противостоянии?
- Не знаю, кто фаворит. Нам надо выходить и играть, а там посмотрим, какой будет результат, - передает слова Стоцкого «Матч ТВ».

Добавим, что ответная игра состоится в Леверкузене 21 февраля.

#стоцкий дмитрий#лига европы#фк краснодар#фк байер#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта