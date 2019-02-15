Маурицио Сарри: «Мальме» превосходит «Челси» в физической мощи

Футбол 15 февраля 2019 06:30 Источник: ФК «Челси» Автор: Гичунцев Артур

Ответный матч пройдет 21 февраля в Лондоне.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопросы клубной пресс-службы после победы над «Мальме» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).

«Я рад, поскольку мы сыграли достаточно уверенно. На фоне нашего предыдущего матча это было нелегко. Сегодня эта уверенность была видна во всем, в том числе в том, как мы обращались с мячом в собственной штрафной.

Мы провели хороший матч и позволяли сопернику угрожать только со стандартов. В этом отношении «Мальме» превосходит нас в физической мощи.

Мы могли забить больше, но в итоге пропустили сами из-за ошибки. Тем не менее сегодня мы продемонстрировали нужный настрой на игру. У нас были индивидуальные ошибки, и мы могли окончательно решить исход противостояния благодаря трем-четырем моментам при счете 2:0. Тем не менее я рад, что команда уверена в себе.

У «Мальме» грамотно выстроенная и физически мощная команда, против которой тяжело играть. Поэтому мы должны подходить к предстоящему матчу на «Стэмфорд Бридж» как к решающему в борьбе за выход в следующий раунд турнира.

Они действуют очень компактно и плотно, поэтому нам предстоит непростая ответная игра. Они превосходят нас физически, поэтому каждый стандарт в их исполнении может быть опасен», – сказал итальянский специалист.