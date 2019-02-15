Паулу Фонеска – об игре с «Айнтрахтом»: Очень сложно начинать с такого уровня после зимней паузы

Футбол 15 февраля 2019 06:45 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Гичунцев Артур

Ответный матч пройдет 21 февраля.

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека дал комментарий после матча с «Айнтрахтом» (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Я никогда не остаюсь полностью доволен, когда ты не побеждаешь, а играешь вничью. Учитывая то, как складывался поединок, это лучшее из возможных зол.

После удаления Степаненко нам пришлось опустить Коваленко на позицию опорного полузащитника, и он справился очень хорошо. Он нечасто там играет, мы его там не используем, но Виктору удалось адаптироваться в новой роли.

Всегда очень сложно после длительной зимней паузы начинать с матча такого уровня. Плюс остаться на 11-й минуте вдесятером — это ломает всю стратегию. Команде пришлось больше бегать, и наши футболисты хорошо справились. Задание на неделю – подготовить игроков к ответному матчу», — цитирует Фонсеку официальный сайт УЕФА.