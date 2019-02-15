Павел Колобков: Кокорин и Мамаев не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей

Футбол 15 февраля 2019 10:24 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Если честно, я не очень понимаю, почему мы должны обсуждать эту тему. Речь идет не об олимпийских чемпионах или чемпионах мира… Это футболисты, играющие на уровне клубов РПЛ. Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей. Они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий. Они нарушили закон, идет следствие. Уверен, что суд вынесет справедливое решение», - приводят слова Колобкова «Известия».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.