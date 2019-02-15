СМИ: Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту Шереметьево

Футбол 15 февраля 2019 10:37 Источник: StarHit Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении таможни. Об этом сообщает StarHit.

Сообщается, что футболист московской команды, вернувшись из Испании, где вместе с «Локомотивом» проходил учебно-тренировочный сбор, прошел по зеленому коридору, но был остановлен сотрудниками таможни.

Тарасова задержали по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»).

Если вина Тарасова будет доказана, то за административное нарушение ему придется заплатить штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и стоимости денежных инструментов. Кроме того, незадекларированные деньги могут конфисковать.