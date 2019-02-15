«Краснодар» установил новый рекорд посещаемости клубного стадиона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 февраля 2019 11:35Источник: ФК «Краснодар»Автор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» установил новый рекорд посещаемости клубного стадиона

Накануне «Краснодар» в рамках 1/16 финала Лиги Европы принимал дома «Байер» (0:0).

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что клуб установил новый рекорд посещаемости домашнего стадиона – 34 827 зрителей.

Преодолеть рубеж в 35 тыс. помешал обязательный в матчах Лиги Европы «буфер безопасности» - несколько рядов пустых сидений, которые отделяли болельщиков гостей от поклонников хозяев поля.

Второй матч между «Краснодаром» и «Байером» состоится в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Игра пройдет 21 февраля в 23:00 мск.

#фк краснодар#фк байер#лига европы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта