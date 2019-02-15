Никита Кучеров: Мои 11 очков в трех матчах? Я об этом просто не думаю - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 12:09Источник: Tampabay.comАвтор: Сметанникова Дарья

Никита Кучеров: Мои 11 очков в трех матчах? Я об этом просто не думаю

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров второй раз на этой неделе признан главной звездой игрового дня НХЛ.

«Тампа» разгромила «Даллас Старз» (6:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Кучеров стал самым результативным игроком встречи, забросив одну шайбу и сделав три голевые передачи.

«Мы вышли и сыграли с полной отдачей. Действовали по схеме, выполняли установку. Хорошие вещи случаются, когда ты играешь правильно. Мои 11 очков в трёх матчах? Я об этом просто не думаю. Дело же не в личной статистике. Выигрывает и проигрывает команда. Я очень рад за Василевского, который сыграл на ноль. Он весь сезон играет просто потрясающе, это лучший вратарь в лиге», - приводит слова Кучерова Tampa Bay Times.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам.

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