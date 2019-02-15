Денис Попов: «Зенит» критиковали, критикуют и буду критиковать

Футбол 15 февраля 2019 12:16 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший игрок ЦСКА Денис Попов прокомментировал итоги матчей Лиги Европы с участие российских команд.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в гостях проиграл «Фенербахче» (0:1), а «Краснодар» сыграл вничью с «Байером» (0:0) дома.

««Краснодар» сыграл достойно. Естественно, было тяжело, учитывая, что для «горожан» это первый официальный матч за долгое время, а «Байер» вовсю играет в чемпионате Германии. Как это часто бывает, все в противостоянии будет решаться в ответном матче. И те, и другие к нему подготовятся, нас ждет не менее интересная игра. У счета 0:0 есть свои плюсы и минусы. Плохо, что не забили, но хорошо, что не пропустили. Понятно, что в идеале надо было выиграть, но по-любому все будет решаться во втором матче.

У «Зенита» с «Фенербахче» тоже непонятная ситуация. Вроде бы как питерцы проиграли в Турции минимально, но победа 2:1 на «Крестовском» их не устроит. «Зенит» критиковали, критикуют и будут критиковать. Любое поражение — и пошло-поехало…», - приводит слова Попова «Спорт уик-энд».

Ответные матчи между командами пройдут 21 февраля.