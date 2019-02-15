СМИ: Жена Руни может подать на развод из-за проблем игрока с алкоголем - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 12:29Источник: The SunАвтор: Гичунцев Артур

СМИ: Жена Руни может подать на развод из-за проблем игрока с алкоголем

Ранее сообщалось, что экс-игрок «МЮ» был отчислен из сборной Англии за пьянку в отеле перед игрой с командой Шотландии в рамках отбора к ЧМ-2018.

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни испытывает проблемы с алкогольной зависимостью, сообщает The SUN.

По информации источника, его супруга, Колин Руни, может подать из-за этого на развод, поскольку ей не нравится тот образ жизни, который выбрал ее муж.

Отмечается, что форвард может целыми днями сидеть за компьютером и при этом распивать спиртные напитки.

Также сообщается, что жена Руни сообщила ему, что подаст на развод, если он откажется пройти курс реабилитации от алкоголизма.

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