Защитник «Краснодара»: В матче против «Байера» нам немного не хватило везения - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 12:43Источник: ФК «Краснодар»Автор: Гичунцев Артур

Защитник «Краснодара»: В матче против «Байера» нам немного не хватило везения

Ответная игра состоится в Леверкузене 21 февраля.

Защитник «Краснодара» Артем Голубев поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

«Для нашей команды положительный результат это всегда только победа. Поэтому нельзя назвать это положительным результатом, но можно сказать, что это удовлетворительный итог. Будет еще второй мяч в Леверкузене, будем играть там только на победу.

Что касается игры, то команда выполняла установку тренера. То, что наигрывали и пытались показать, не все получалось, но команда старалась. Игра была очень зрелищной, и я думаю, зрителям понравилась.

Немного не хватило везения, потому что моменты мы создавали. Игра не была сухой, обе команды атаковали. Просто не хватило везения», – приводит слова Голубева пресс-служба «Краснодара».

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