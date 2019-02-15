СМИ: Зидан, Клопп и Дешам претендуют на пост главного тренера «Ювентуса» - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 12:56Источник: TuttosportАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: Зидан, Клопп и Дешам претендуют на пост главного тренера «Ювентуса»

Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост, если «Ювентус» не выйдет в ¼ финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Tuttosport, руководство «Ювентуса» рассматривает трех специалистов на пост главного тренера команды. Приоритетным вариантов является кандидатура экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Кроме того, «старая синьора» рассматривает варианты с приглашением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и возвращения Дидье Дешама, который тренировал команду с 2006 по 2007 год.

«Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Атлетико».

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