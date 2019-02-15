Тарасов оплатил штраф после задержания на таможне в Шереметьево - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 13:26Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Тарасов оплатил штраф после задержания на таможне в Шереметьево

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево за незадекларированные денежные средства.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Тарасов был отпущен на месте после того, как заплатил штраф.

«Тарасов был задержан в Шереметьево ночью за незадекларированные денежные средства. Футболист оплатил штраф на месте, после чего его отпустили», - цитирует источник РИА Новости.

31-летний полузащитник в текущем сезоне провел восемь матчей за «Локомотив», но результативными действиями не отметился.

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