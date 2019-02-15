Тарасов оплатил штраф после задержания на таможне в Шереметьево

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево за незадекларированные денежные средства.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что Тарасов был отпущен на месте после того, как заплатил штраф.
«Тарасов был задержан в Шереметьево ночью за незадекларированные денежные средства. Футболист оплатил штраф на месте, после чего его отпустили», - цитирует источник РИА Новости.
31-летний полузащитник в текущем сезоне провел восемь матчей за «Локомотив», но результативными действиями не отметился.