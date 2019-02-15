Тьемуэ Бакайоко – об уходе из «Челси»: Разумеется, мне жаль. Я не показал своего уровня - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 13:28Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Тьемуэ Бакайоко – об уходе из «Челси»: Разумеется, мне жаль. Я не показал своего уровня

30-летний француз перебрался в Италию летом 2018 года на правах аренды.

Хавбек «Милана» Тьемуэ Бакайоко, права на которого принадлежат «Челси», прокомментировал свой уход из лондонского клуба, отметив, что покинул команду из-за Маурицио Сарри.

«Покинул «Челси», потому что понял, что больше не нужен клубу. Разумеется, мне было жаль. Я выступал в Англии всего лишь год, и все сложилось не так, как мне того хотелось.

Решение о переходе в «Челси» далось мне непросто. Я не показал своего уровня.

С другой стороны, новый тренер на меня не рассчитывал, поэтому я спокойно перешел в «Милан», – цитирует Бакайоко Bro Stories.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел в составе итальянского клуба 27 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

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