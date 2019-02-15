Ультрас «Динамо»: Несмотря на предательства игроков и все невзгоды, призываем каждого прийти на матч со «Спартаком»

Футбол 15 февраля 2019 13:45 Источник: ФК «Динамо» (Москва) Автор: Сметанникова Дарья

10 марта «Динамо» примет «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ на новом стадионе в Петровском парке.

Ультрас «Динамо» призвало поддержать команду в дерби против «Спартака».

«Уважаемые болельщики великого московского «Динамо»!

10 марта мы возвращаемся в свой родной дом — стадион «Динамо» в Петровском парке. Именно на этой земле мы с вами росли и становились теми, кем мы являемся — людьми, преданными литере Д. Несмотря на результаты команды, перестановки в руководстве, предательства игроков и все невзгоды, именно МЫ с вами — это и есть настоящее ДИНАМО!

Мы призываем каждого из вас не проходить мимо это великого, исторического для каждого из нас события, отложить все свои дела и максимальным количеством посетить матч-открытие, да и не просто матч, а самое старое дерби страны и самую принципиальную игру для каждого Динамовца против московского «Спартака»! Только от нас самих зависит количество Динамовских фанатов на трибунах в этот день! Мы должны заполнить весь стадион и поддерживать команду вне зависимости от игры и результата. Так же мы напоминаем о дресс-коде на трибунах, чтобы в этот праздничный день трибуны захлестнуло бело-голубое море, особенно на фанатском секторе! Пришел на фанатскую трибуну — будь в одежде синего цвета в любую погоду и поддерживай команду! Активный сектор фанатской поддержки будет находиться внизу на первом ярусе трибуны Д!

Все знают, что из-за разногласий, склок, дрязг и конфликтов, произошедших за последнее годы, наше фанатское движение пришло в упадок и практически перестало как-либо развиваться, а проще говоря — деградировало до уровня региональных движей низших лиг. Мы хотим обратиться ко всем Динамовским фанатам — пришло время объединить наши силы, забыть о противоречиях и спорах, о собственном эгоизме и пафосе, вспомнить, зачем мы все приходим на стадион и стать единым целым во имя общей большой цели — возрождения Динамовского движения, как одного из флагманов Российской фан-сцены!

Возвращение домой — это начало новой эры для всех нас и для каждого в отдельности, начало перемен в лучшую сторону. Развитие трибуны зависит от каждого Динамовца, прочитавшего это обращение! Приходи на матч сам, приводи и агитируй других!

Вместе МЫ — «Динамо»!

Одна жизнь! Одна Команда!», - говорится в сообщении на официально сайте московского клуба.