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Футбол15 февраля 2019 14:00Источник: Corriere della SeraАвтор: Сметанникова Дарья

«Интер» готов продать Икарди летом за 80 млн евро

«Интер» намерен расстаться с нападающим Мауро Икарди после окончания нынешнего сезона.

Руководство «Интера» не сумело договориться с женой и агентом футболиста Вандой Нарой о продлении контракта с игроком. Таким образом, нерадзурри приняло решение продать Икарди летом. Об этом сообщает Corriere della sera.

В контракте Икарди прописана опция выкупа за 100 млн евро, которая действует для иностранных клубов только в период с 1 по 15 июля. «Интер» готов снизить цену и продать аргентинца за 80-90 млн евро.

Ранее стало известно, что «Интер» лишил Икарди капитанской повязки, а также не включил его в заявку на матч с «Рапидом».

В текущем сезоне 25-летний Икарди провел за «Интер» 28 матчей, забил 15 голов и отдал 3 голевых паса.

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