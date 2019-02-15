Максим Бузникин: То, что не пропустили, повышает шансы «Краснодара» на выход в следующий раунд - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 14:08Источник: ТАСС

Максим Бузникин: То, что не пропустили, повышает шансы «Краснодара» на выход в следующий раунд

Глава селекционного отдела «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (0:0).

- Результат как результат, не плохой и не хороший. Играли очень неплохо для первого после перерыва матча, справились с «Байером». То, что не пропустили дома, повышает шансы на проход, но все равно нужно забивать в ответной игре. Все решится в Леверкузене, там будет еще тяжелее, - приводит слова Бузникина ТАСС.

Напомним, что ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.

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