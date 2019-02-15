Неймар может помочь «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Футбол 15 февраля 2019 14:36 Автор: Сметанникова Дарья

Бразилец выбыл из строя из-за травмы стопы.

Физиотерапевт нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил, что его клиент должен быть готов сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов, если парижская команда туда попадет.

«Если все пойдет хорошо и «ПСЖ» выйдет в четвертьфинал, то Неймар будет готов сыграть там. Если все будет идти по нашему плану», - приводит слова физиотерапевта Fui Clear.

Напомним, бразилец из-за травмы пропускает матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». В первой игре парижане одержали победу со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 7 марта в Париже.