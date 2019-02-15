Неймар может помочь «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 февраля 2019 14:36Автор: Сметанникова Дарья

Неймар может помочь «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Бразилец выбыл из строя из-за травмы стопы.

Физиотерапевт нападающего «ПСЖ» Неймара сообщил, что его клиент должен быть готов сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов, если парижская команда туда попадет.

«Если все пойдет хорошо и «ПСЖ» выйдет в четвертьфинал, то Неймар будет готов сыграть там. Если все будет идти по нашему плану», - приводит слова физиотерапевта Fui Clear.

Напомним, бразилец из-за травмы пропускает матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». В первой игре парижане одержали победу со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 7 марта в Париже.

#неймар#фк псж#фк манчестер юнайтед#лига чемпионов#лига 1
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта