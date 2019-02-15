Оливье Жиру: В матче против «Мальме» мы могли забить больше

Футбол 15 февраля 2019 14:42 Источник: ФК «Челси»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Мальме» (2:1).

- Сегодня нам нужно было реабилитироваться, так что мы выполнили свою работу, даже несмотря на то, что мы могли забить больше мячей. Обидно, что мы пропустили после контратаки, но мы рады, и теперь нам нужно завершить нашу работу на «Бридже».

В понедельник нас ожидает большой матч с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, затем нам предстоит провести ответный матч ЛЕ, а затем сыграть финал Кубка Лиги с «Ман Сити». Это большие матчи, и мы хотим пройти дальше в каждом турнире, - приводит слова Жиру пресс-служба «Челси».

Напомним, что ответная встреча состоится в Лондоне 21 февраля.