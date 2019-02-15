Росс Баркли: «Челси» было жизненно важно победить «Мальме» - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 14:44Источник: ФК «Челси»

Росс Баркли: «Челси» было жизненно важно победить «Мальме»

Полузащитник «Челси» Росс Баркли прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Мальме» (2:1).

- Для нас было важно получить результат после прошлых выходных и начать сегодня с победы и в позитивном ключе.

Сегодня нам было жизненно важно победить, и я надеюсь, что победы продолжатся. Нашей целью было приехать и одержать победу в гостях, и мы с нетерпением ждем ответной игры, - приводит слова Баркли пресс-служба «Челси».

Добавим, что ответный матч состоится 21 февраля в Лондоне.

#лига европы#фк челси#баркли росс#фк мальме
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