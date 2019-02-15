Денис Черышев: Сейчас «Валенсии» чуть больше сопутствует удача, которой не хватало раньше - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 14:47Источник: ФК «Валенсия»Автор: Сметанникова Дарья

Денис Черышев: Сейчас «Валенсии» чуть больше сопутствует удача, которой не хватало раньше

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал итог матча с «Селтиком» (2:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

Черышев стал автором гола и результативной передачи в матче с «Селтиком».

«Мы добились отличного результата. Команда компактно сыграла в обороне и воспользовалась некоторыми ошибками «Селтика». Мы покидаем Шотландию в отличном настроении.

Сейчас нам чуть больше сопутствует удача, которой нам не хватало раньше, и мы забиваем голы. Мы должны продолжать работать в том же духе. Это касается тех, кто играет постоянно, и тех, кто появляется на поле реже. Ближе к концу каждый будет играть важную роль.

Мы должны сосредоточиться на следующей игре против «Эспаньола». Игра ожидается очень тяжелой, но за нас будет «Месталья», и мы выйдем только за победой», - приводит слова россиянина пресс-служба клуба.

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