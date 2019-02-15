Владимир Эштреков: Нулевая ничья – это не худший вариант для «Краснодара»

Футбол 15 февраля 2019 15:19 Источник: «Евро-футбол.ру»

Футбольный эксперт Владимир Эштреков поделился впечатлениями о первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером» (0:0).

- Нулевая ничья – это не худший вариант для «Краснодара». Были неплохие моменты, например у Ольссона. Матч вообще получился зрелищным, обоюдоострым с обеих сторон. Думаю, болельщикам он понравился.

Наша команда выглядела достойно. Хотелось бы, чтобы была хоть какая победа, но получилось, как получилось. Противостояние с «Байером» состоит из двух раундов, и решающая встреча пройдет в Леверкузене. Будет сложно, ведь нам противостоит очень квалифицированный соперник.

Какие перспективы у «Краснодара» в ответной встрече? Соперник настроен серьезно, но шансы всегда есть. Нам будет тяжело, это понятно, а как сложится – трудно сказать. Будет играть Газинский, который усилит позицию. Поэтому посмотрим, - приводит слова Эштрекова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.