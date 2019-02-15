Сергей Кирьяков: Во вчерашнем матче «Байер» выглядел намного увереннее и солиднее

Футбол 15 февраля 2019 15:24 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший нападающий «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями о первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером».

- С одной стороны было очень интересно, а с другой - я первый раз видел, чтобы "Краснодар", играя дома, был практически без мяча. Он старался играть от обороны. С одной стороны понятно, все-таки первый официальный матч в этом году. Команда не совсем готова. Но я думал, что статус этой встречи заставит футболистов действовать более агрессивно, активно, тем более, на своем поле при полном стадионе.

Какие перспективы у «Краснодара» после первого матча на выход в следующую стадию Лиги Европы? Во вчерашнем матче «Байер» выглядел намного увереннее и солиднее. Хотя есть определенные моменты, за которые «Краснодару» можно зацепиться. Быстрая атака на сегодняшний момент главное оружие и главная надежда в ответном матче. Если «Краснодар» будет владеть мячом на чужой половине поля – соперник его просто накажет. Потому что мы видели, на каких скоростях играют ребята из Леверкузена, - приводит слова Кирьякова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля.