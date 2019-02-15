Черышев не попал в команду недели Лиги Европы

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил гол и сделал результативную передачу в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» (2:0).
УЕФА опубликовал команду недели Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала.
В символическую сборную попали: Дэнни Вукович («Генк»), Владимир Цоуфаль («Славия»), Кристиан Люйиндама («Галатасарай»), Людек Перница («Виктория»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Джовани Ло Сельсо («Бетис»), Росс Баркли («Челси»), Диего Лайнес («Бетис»), Хосе Кальехон («Наполи»), Рубен Собрино («Валенсия»).