Футбол 15 февраля 2019 15:33 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

Черышев не попал в команду недели Лиги Европы

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил гол и сделал результативную передачу в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» (2:0).