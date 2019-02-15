Попов – о работе в минском «Динамо»: У Пилипчука почерпнул для себя много интересного

Футбол 15 февраля 2019 15:59 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Сметанникова Дарья

Российский тренер Денис Попов недавно стал помощником Романа Пилипчука в минском «Динамо».

Попов прокомментировал свое назначении в минском клубе, а также рассказал о работе главного тренера Романа Пилипчука.

«Я сначала две недели учился в Турции, а потом попал здесь на работу. Получается, что сразу с корабля на бал. Сейчас тяжело, состав команды наполовину поменялся, много игроков на просмотре. Чехарда, а времени мало – всего один сбор остается. В марте возвращаемся в Беларусь и играем два матча четвертьфинала Кубка. В конце месяца начинается уже чемпионат.

У нас здесь все по-серьезному. И для меня это, конечно, грандиозный шаг. Я сразу перескочил сюда из второй лиги, теперь получу колоссальный опыт и возможность двинуться вперед. Все получается как нельзя лучше. Когда я поступал на категорию А, то принял майкопскую «Дружбу», а когда поступил на Pro, так сразу приехал помощником в минское «Динамо» – команду, которая не только выступает в высшей лиге своего чемпионата, но также борется за медали и участвует в еврокубках. Главный тренер Роман Пилипчук – очень сильный тактик, от которого я уже почерпнул для себя много интересного», - цитирует Попова «Евро-футбол».