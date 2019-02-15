Дмитрий Хохлов: Выбор был небольшой, но соперниками и спаррингами мы довольны - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 16:04Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Дмитрий Хохлов: Выбор был небольшой, но соперниками и спаррингами мы довольны

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о процессе подготовки команды к весенней части чемпионата России.

— Не помню, чтобы так в Белеке лило с первого сбора до вчерашнего дня. Приходилось и отменять установки, переходить в зал. Естественно, были какие-то сбои. Понятно, что если была запланирована тренировка на поле и тактические занятия, то залом ее не заменишь. Даже если была возможность тренироваться на поле под проливным дождем, то все равно какие-то элементы было тяжело исполнить, поэтому приходилось их переносить или заменять другими упражнениями. Самое главное — дать каждому игроку сыграть по 90 минут, поэтому у нас пять игр. Нужно, чтобы все почувствовали игровой ритм. Пытались подбирать соперников, однако в этом году сюда приехало мало команд, выбор был небольшой, но соперниками и спаррингами мы довольны, — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Напомним, после 17 туров РПЛ «Динамо» находится на 12-м месте, имея в активе 20 очков.

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