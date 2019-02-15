Тибо Куртуа: Будет здорово, если Азар перейдет в «Реал» - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 16:23Источник: RMC SportАвтор: Сметанникова Дарья

Тибо Куртуа: Будет здорово, если Азар перейдет в «Реал»

Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» летом 2018 года.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением насчет возможного перехода в мадридский клуб его бывшего одноклубника по «Челси» Эдена Азара.

«Это его решение и я не могу много об этом рассуждать. Но, конечно, я хотел бы снова играть с ним в одном клубе, потому что он отличный игрок и мой близкий друг. Будет здорово, если он перейдет в «Реал», но это его решение», - цитирует Куртуа RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 28-летний бельгиец договорился о переходе в «Реал» по окончании нынешнего сезона.

Добавим, что Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в июле 2013 года за 35 миллионов евро. С тех пор бельгийский вингер провел 331 встречу в футболке лондонского клуба во всех турнирах и записал на свой счет 104 гола и 85 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.

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