Футболисты БАТЭ отпраздновали победу над «Арсеналом» в ресторане быстрого питания (фото)

Футболисты белорусского клуба отпраздновали победу над «Арсеналом» в ресторане быстрого питания. Корреспондент лондонского клуба Чарльз Уотс пошутил на эту тему.

«Нет большей соли на рану, чем сидеть рядом с Глебом в ресторане фастфуда и смотреть, как БАТЭ празднует победу над «Арсеналом», уплетая гамбургеры», - написал Уотс в своем твиттере.

Nothing rubs salt into the wounds more than sitting next to Alex Hleb and the BATE team while they celebrate beating Arsenal by wolfing down a Double Whopper meal at 8am pic.twitter.com/7DOW4XYsXE