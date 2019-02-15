Полузащитник «Рустави» перешел в «Локомотив»

Как сообщает пресс-служба московской команды, футболист будет выступать за железнодорожников на правах аренды до конца текущего сезона.
Добавим, что 18-летний полузащитник является воспитанником академии тбилисского «Динамо», а в марте 2018 года перешел в «Рустави», в составе которого забил три гола в 18 матчах.
Выступал за юношеские сборные Грузии-U17 (15 мячей в 20 матчах) и U19 (два гола в пяти играх).
Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.
«Один грузин – хорошо, а два – ещё лучше!» 😄🇬🇪 pic.twitter.com/XOtQp1lCKX— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 февраля 2019 г.