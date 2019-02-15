Александр Самедов: Решение уйти из «Спартака» было не моим

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов ответил на вопросы болельщиков.

— Решение уйти из «Спартака» — ваше?

— Нет, — цитирует Самедова «Матч ТВ».

— «Локо» или «Спартак»?

— «Спартак».

— Был ли конфликт с Семиным?

— Как такового не было. Я ушел, мы пожали руки.

— Каррера или Божович?

— И тот, и другой сыграли большую роль в моей карьере.

Напомним, в январе «Спартак» объявил о расторжении контракта с Александром Самедовым, который вернулся в клуб в 2017 году и помог команде стать чемпионом России в сезоне 2016/2017. До конца сезона 34-летний Самедов будет выступать за «Крылья Советов».