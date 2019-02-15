Марек Гамшик: Никогда бы не перешел в «Ювентус»

Футбол 15 февраля 2019 17:43 Источник: Football Italia

Полузащитник Марек Гамшик рассказал, что никогда не перешел бы из «Наполи» в другой итальянский клуб.

- Я взволнован этим переходом, посмотрим, как все пойдет. Для меня это новое приключение в стране, о которой мне мало что известно. Ничего не знаю о том, что меня ждет.

Переход в «Ювентус» в первый год под руководством Сарри? Я бы так не сказал. Я никогда бы не смог сделать ничего подобного. Я был ближе к «Милану», но я никогда не пытался сменить клуб, потому что не хотел этого. Я чувствовал свою привязанность к футболке «Наполи», - цитирует Гамшика Football Italia.

Ранее руководство «Наполи» подтвердило переход Гамшика в китайский «Далянь Ифан».

Напомним, что Гамшик перешел в «Наполи» из «Брешии» в июле 2007 года за 5,5 миллиона евро. С тех пор он провел 520 матчей за итальянскую команду, записав на свой счет 121 забитый мяч и 111 голевых передач.