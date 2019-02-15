Марсьяль – Васильеву: Это был большой шаг в моей карьере. Спасибо, Вадим! - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 20:47Источник: Twitter.com

Марсьяль – Васильеву: Это был большой шаг в моей карьере. Спасибо, Вадим!

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль поблагодарил Вадима Васильева, после его ухода с поста вице-президента «Монако».

- Это был большой шаг в моей карьере! Спасибо, Вадим, желаю тебе удачи! - подписал Марсьяль совместную с Васильевым фотографию, опубликованную в Twitter.

Напомним, что Марсьяль перешел в «Монако» из «Лиона» в июле 2013 года за 5 миллионов евро. В июне 2015 года форвард продлил свой контракт с «Монако» до лета 2019 года. Спустя три месяца нападающий был продан в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов евро.

Накануне «Монако» официально объявил об уходе Васильева с поста вице-президента клуба.

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