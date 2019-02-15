Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами со следующего сезона - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 21:58Источник: Belta.by

Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами со следующего сезона

Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в российском футболе со следующего сезона, об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков на встрече президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко.

– Очень важное направление – сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта.

Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза. Со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие, – приводит слова Колобкова belta.by.

#Футбол-Россия#рпл#колобков павел анатольевич
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