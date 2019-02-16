Голы Терье и Фекира принесли победу «Лиону» в матче с «Генгамом»

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле обыграл «Генгам» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Мартен Терье (15-я минута) и Набиль Фекир (35), а у гостей единственный мяч забил Фелик Эбоа Эбоа.

«Лион» одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Генгам», потерпевший четвертое кряду поражение, расположился на 20-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре «львы» 24 февраля на выезде сыграют с «Монако», а подопечные Жослена Гурвеннека тремя днями ранее на выезде сыграют с «Бордо».